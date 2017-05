Ble Årets Skip

NKT Victoria ble kåret til årets skip. Foto: Olav Thokle/Fotomaritim

Kabelleggeren NKT Victoria (omtales i MM 06-2017) ble kåret til årets skip under Nor Shippings første dag.



Juryen nevnte de mange nyvinningene om bord, som gjør det mulig å navigere skipet under forhold der mange må gi opp, samt at det generelt sett er et av verdens mest avanserte fartøy for kabellegging, som eksempler på hvorfor de mente dette er årets skip.



Skipsrevyen sto tradisjonen tro for utdelingen, mens arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sto for overrekkelse av prisen. Juryen i år besto av adm. dir. Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund og Maritim bransjesjef Lars Gørvell-Dahll.



NKT Victoria er blant de største fartøyene Kleven har bygd, og kontraktsverdien skal være på rundt en milliard kroner.

NKT Victoria ble Årets Skip, og Kleven-sjef Ståle Rasmussen (i midten) var blant de som fikk ta i mot prisen. Foto: Kurt W. Vadset