Brim - hybridbåt med undervannsdrone

I oktober ble Brim overlevert fra Maritime Partner til Brim Holding AS, Tromsø. Den hybride turistbåten er verftets byggenummer 2120, med design av type Alusafe CAT 24 Hybrid. Skrogdesigneren er Wave Propulsion/Halfdan Endresen. Hareide Design Mill/Einar Hareide har designet båtens overbygg.

Agnes Árnadóttir og Espen Larsen-Hakkebo står bak prosjektet Brim Explorer. Målet er å gjøre Norge til en grønnere turistdestinasjon, og Brim er første båt ut. Opplevelsene om bord skal være ulikt noe annet. Med bruk av panoramavinduer, undervannsdrone og -mikrofon samt elektrisk framdrift, skal passasjerene komme helt nært det nordnorske kystlandskapet.

SVALBARD NESTE

Brim benyttes til hvalsafari eller cruiseturer til blant annet Henningsvær eller Trollfjorden. Skroget er bygget hos Alumare i Polen, hvor man nå er i gang med søsterskipet. Det har fått navnet Bard, og skal ferdigstilles hos Maritime Partner med antatt levering i april 2020. Gründerne Árnadóttir og Larsen-Hakkebo har allerede landet en samarbeidsavtale med Hurtigruten for den hybride katamaranen, som skal settes inn på dagsturer ut fra Longyearbyen.



HYBRID

Katamaranen Brim har plass til 146 passasjerer og skal i hovedsak seiles elektrisk. Båten har en batterikapasitet på 800 kWh, og kan med det kjøre kun på batterier på de aller fleste av turene. Brukstiden er oppgitt til ti timer på batteridrift med en fart på rundt ti knop. Katamaranen kan benytte seg av plug-in lading i de fleste norske havner. Men som backup eller eventuelt for økt rekkevidde, er det også installert et fremdriftssystem med dieselmotorer. Les hele omtalen her.

