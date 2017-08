Brønnbåt med jacuzzi og skye lounge

Steinar Olaisen ble 3. juli overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Nova Sea Service AS, som er eid av Nova Sea AS på Lovund. Brønnbåten er verftets byggenummer 198, og design er av type AAS 3602 ST, utviklet av verftet.

Gründeren bak Nova Sea, Steinar Olaisen, ble en av norges laksepionerer. Den første oppdrettslaksen som kom til Nord-Norge kom pakket i plastposer, ombord i et sjøfly som landet på Lovund i 1972. Les hele omtalen her.

