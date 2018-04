Brunvoll leverer til Havyard-ferjer

Brunvoll har signert kontrakt med Havyard Ship Technology for levering av azimuth propulsjonsenheter med tilhørende styringssystemer til fem elektriske pendelferger.



Ferjene er designet av Havyard Design & Solutions og skal bygges av Havyard Ship Technology i Leirvik. Dette er ferjer til Fjord1 hvorav flere inngår i den omtalte Nordmørs-pakken.



– Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten, sier Odd Tore Finnøy, CEO i Brunvoll gruppen, i en pressemelding.

– Kontrakten er strategisk viktig for oss av flere årsaker. Den befester vår posisjon i et viktig markedssegment, hvor de nye pendelfergene er teknologiledende i det grønne maritime skiftet med lavt energiforbruk og nullutslipp av klimagasser, samt også med avanserte tekniske løsninger på veien mot autonome skip, avslutter han.

Leveransene kommer som et resultat av en langsiktig og strategisk satsing på utvikling av dedikerte azimuth propulsjonsenheter, heter det i pressemeldingen.



Azimuth propulsjonsenhetene leveres med trekkende CP-propell uten dyse og er designet for optimal energieffektivisering og lang levetid. Drivmotorer til thrustere er inkludert i leveransen.

Leveransen omfatter også Brunvoll’s eget automasjonssystem, BruCon, for styring av propulsjonsenhetene. Styresystemet har alt som kreves av et moderne system i vår digitaliserte hverdag med enkle intuitive løsninger for operasjon, inklusive touch skjermer for visning av driftsparametere og alarmer, står det i meldingen fra Brunvoll.