Brunvoll leverer til nye Atlantic

Brunvoll har signert kontrakt med Tersan Shipyard i Tyrkia på levering av framdrifts-, manøvrerings- og kontrollsystem til en linebåt for norske Atlantic Seafish AS.



Systemleveransen fra Brunvoll skal leveres på verft i Tyrkia innen januar 2019, meldes det i et presseskriv.



Brunvoll’s systemleveranse til Atlantic består av et 2-speed framdriftsanlegg, en kombinert opptrekkbar azimuth/tunnel thruster i forskipet, en tunnel thruster i akterskipet og integrert kontrollsystem for framdrift og manøvrering. Skipsdesignet er ST-157 L fra Skipsteknisk AS.