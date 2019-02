Brunvoll leverer til Yara Birkeland

Illustrasjonen viser de to trekkende azimuth propellene fra Brunvoll som skal besørge framdrift og manøvrering av verdens første autonome skip Yara Birkeland. Ill: Marin Teknikk AS / Brunvoll AS

Brunvoll skal levere framdrifts- og manøversystem til verdens første full-elektriske og autonome skip med nullutslipp Yara Birkeland Kontrakten er signert med Kongsberg Gruppen til det som blir verdens første selvkjørende (autonome) og elektriske skip.



Brunvolls leveranse inkluderer to trekkende azimuth propeller for fremdrift og to tunnelthrustere for manøvrering. Alle skal drives fra en tilhørende batteripakke på 6,8 MWh, heter det i en pressemelding.



Gjødselprodusenten Yara og Kongsberg Gruppen står bak dette første autonome skipet av sitt slag i verden. Yaras mål med prosjektet er å frakte gjødsel mellom sin fabrikk på Herøya og havnene i Brevik og Larvik til sjøs - i stedet for 100 daglige, eller 40.000 turer i året med trailer. Resultatet er redusert støynivå og støvutslipp, forbedret sikkerhet på lokale veier og redusert NOx og CO 2 -utslipp.



I DRIFT I 2020 Yara Birkeland blir et helelektrisk skip med nullutslipp som skal manøvrere seg selv uten mannskap ombord. Etter at skipet blir levert og satt i drift i 2020 skal det likevel over en to-årsperiode testes ut med et begrenset antall mannskap før det blir fullverdig autonomt, det vil si selvstyrende.



Brunvolls leveranse består av to trekkende azimuth thrustere av typen PU74, hver på 900 kWog vripropeller med diameter på 2.2 meter, samt to tunnel thrustere i baugen av typen FU63, hver på 700 kW og med en diameter på 1,75 meter i diameter. Brunvoll leverer også thruster styresystem koblet opp mot Kongsbergs integrerte system. Det er lagt stor vekt på å oppnå høy virkningsgrad både ved design med store langsomtgående propeller og den hydrodynamiske utformingen av thrusterene.



STOLT LEVERANDØR – Vi er stolte over å ha fått denne kontrakten, sier teknisk direktør Knut Andresen i Brunvoll Gruppen. Kontrakten er et resultat av den brede satsingen Brunvoll gjør på innovasjon og nyutvikling. Yara Birkeland-kontrakten er den andre for denne typen azimuth fremdriftsenheter utviklet ved den Molde baserte bedriften.



Brunvoll skal også levere 10 slike azimuth propeller til fem ferger for Fjord1 som nå er under bygging ved Havyards verft i Leirvik. Brunvoll tilbyr også større azimuth enheter med diameter opp til 3.3 m og effekter opp til 3200 kW.



De to trekkende azimuth thrustere fra Brunvoll har en diameter på 2,2 meter og yter 900kW hver. I tillegg står to tunnel thrustere i baugen og bidrar hver med 700kW skyvkraft ved manøvrering. Foto: Jørgen Eide / Brunvoll AS.