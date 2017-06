Brunvoll med nye kontrakter

Brunvoll Volda skal levere fremdriftssystem på to fartøy som er designet av Skipskompentanse og bygges av Stadyard. Illustrasjon: Skipskompetanse

Brunvoll Volda har signert kontrakt med Stadyard for levering av fremdriftssystem til to kystnot/snurrevadfartøy. Utstyret til første båt skal leveres i desember 2017 og andre leveransen er i februar 2018.



Rederiene er Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS. Skipene er ventet levert fra Stadyard i desember 2018 og mars 2019, kommer det frem av en pressemelding.



Brunvoll Volda har signert kontrakt med Stadyard for levering av framdriftssystem til to kystnot/snurrevadfartøy. Utstyret til første båt skal leverast i desember 2017 og andre leveransen er i februar 2018. Rederia er Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS. Skipa er venta levert frå Stadyard i desember 2018 og mars 2019.



"Leveransen frå Brunvoll Volda AS består av gir- og propellanlegg med styremaskin og sidethrustarar. Skipa er kombinert kystnot/snurrevadfartøy av type SK-3355 design frå Skipskompetanse i Måløy. Framdriftsanlegget frå Brunvoll Volda er eit single screw gir- og propellanlegg bygd for hybrid framdrift drive av ein Yanmar diesel motor, med kombinert PTO/PTI-konfigurasjon. Hybridanlegget er designa for ein kombinasjon av mekanisk mode i tillegg til rein elektrisk drift og take-me-home, der også batterilagring kan inkluderast. Sidethrustarar har frekvensstyrte motorar og fast pitch propell for optimal drift", kan man lese i pressemeldingen.