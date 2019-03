Byggekontrakt til Aas Mek

Illustrasjon: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted har inngått kontrakt med Brønnbåt Nord AS på bygging av en brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 ST.



– Båten blir vårt nybygg nr. 205 og skal leveres til rederiet Brønnbåt Nord AS, som er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2015, og som holder til på Engenes i Ibestad kommune. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm AS. Selskapet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas-bygg, heter det i en pressemelding fra verftet.

Om båten Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Skroget blir bygget i utlandet, og nybygget skal overleveres rederiet 1. kvartal 2021.



Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. I tillegg er båten også arrangert for å være servicefartøy for ulike oppdrag for oppdrettsanleggene.

Nybygget er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddimensjoner Lengde o.a. 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter.

Lasterom volumet er på 3000 m3som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer.



– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og ser frem til å samarbeide med Brønnbåt Nord, står det i pressemeldingen.