Byggekontrakt til Havyard

Illustrasjon: Havyard Ship Technology/France Pélagique

France Pélagique og Havyard Ship Technology har signert kontrakt om å bygge en innovativ pelagisk tråler på 80-meter.



Fartøyet skal leveres i desember 2018, skriver Havyard i en pressemelding.



Det franske selskapet har hovedkontor i Paris, og er en del av det nederlandske fiskerikonsernet Cornelis Vrolijk. France Pélagique har utviklet det nye fiskefartøyet i tett samarbeid med Nederlandske skipsdesign-selskapet ADS. Havyard skal bidra sterkt til videreføring av dette arbeidet innen design og ingeniørtjenester.



Havyard er veldig glade for denne strategisk viktige kontrakten innenfor ett av sine hovedsegmenter, heter det i pressemeldingen.

«Vi er veldig takknemlige over å få tildelt en slik prestisjetung kontrakt, og håper vi innfrir de høye forventningene til France Pélagique. Designarbeidet starter med en gang, og vil sammen med tidligere inngåtte kontrakter sikre god aktivitet ved verftet i 2018», sier salgsdirektør Lars Conradi Andersen.





Fiskefartøyet vil bli utstyrt med det aller siste innen teknologi for bærekraftig fisking og effektiv behandling av pelagiske arter, som sild, makrell og kolmule.



Det nye fiskefartøyet vil ha flere nyvinninger både i form av trygge arbeidsforhold for mannskapet og energieffektivitet.

«Med dette nye fiskefartøyet vil vi styrke vårt arbeid innen fremtidig fiskeri; med fokus på å opprettholde sunne fiskebestander, minske miljøpåvirkningen, og ha engasjerte og stolte ansatte. Vi ser veldig frem til leveransen av fartøyet som en viktig milepæl i 2018, året France Pélagique feirer sitt 30 års jubileum», sier Antoine Dhellemmes, administrerende direktør i France Pélagique.