Byggekontrakt til Viknaslipen

Viknaslipen AS har inngått kontrakt med Grieg Seafood Finnmark AS om bygging av en arbeidsbåt med lengde 14,98 meter.



Desginet er av type MD-150-SV fra Marin Design. Nybygget er verftets byggenummer 55, heter det i en pressemelding.



Kontrakten ble undertegnet mens Viknaslipen har byggenummer 53 under bygging for samme selskap, og Grieg Seafood Finnmark ser ikke bort fra at det kan bli flere fartøyer med tiden



– Nå er byggenummer 53 snart ferdigstilt, og vi har vært svært fornøyde med samarbeidet med Viknaslipen, som fremstår som profesjonelle og lette å forholde seg til. Vi opererer ganske ofte i røft farvann, og denne båttypen har vist seg å være meget bra under slike forhold, oppsummerer teknisk sjef Willy Johansen i en pressemelding.