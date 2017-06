Bygger helelektrisk

Brødrene Aa skal bygge et nytt skip for rederiet The Fjords, basert på prisvinneren Vision of the Fjords. Arkivfoto: Sverre Hjørnevik

OSLO: Sightseeingsfartøyet Vision of the Fjords, som blant annet ble kåret til Årets skip i fjor, og som kombinerer konvensjonell og elektrisk fremdrift, får nå en oppfølger: På en pressekonferanse om bord fortalte næringsminister Monica Mæland at rederiet The Fjords har kontrahert et nytt fartøy, som vil få helelektrisk drift.



Skipet får navnet Future of the Fjords, og skal også bygges av verftet Brødrene Aa.



Under et påfølgende seminar om bord i Vision of the Fjords 1. juni, fortalte også rederiforbundets adm. Dir Sturla Henriksen at forbundet og dets medlemmer har valgt å slutte seg til målsettingene i Paris-avtalen, og målet er at skipsfarten skal være kvitt alle karbonutslipp innen 2100.



Norges Rederiforbund mener skipsfarten er en del av løsningen på klimautfordringene og har vedtatt en ny CO2-posisjon i tråd med Paris-avtalen. CO2-utslippene skal halveres innen 2050 og være null i 2100.



– Strengere klimamål er noe både verden, næringen og markedet må forholde seg til i fremtiden. Derfor er det viktig å sette retningen for vår bransje nå, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.