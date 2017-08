Bygger hybrid fiskebåt

2

2

I fiskerinæringen finnes det i dag kun ett batterihybridisert fartøy – elsjarken Karoline . Den 21 meter lange el-sjarken fra Moen Marin blir en god del større. Dette blir verftets byggenummer 200, og et viktig steg i elektrifiseringen av fiskerinæringen. Garnbåten er tegnet av Marin Design AS og bygges for rederiet Hans Angelsen og Sønner i Lofoten, står det i en pressemelding fra Moen Marin.– Samarbeidet med rederiet har vært en viktig forutsetning for utviklingen av den dieselelektriske batterihybriden. De er motiverte for å tenke nytt og innovativt for å spare miljø og redusere driftskostnadene, uttaler Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin, i pressemeldingen.Garnfiske har ifølge Hansvik stort potensial for å ta i bruk batteriløsninger, fordi dieselmotorer har dårlig virkningsgrad ved lave hastigheter. Garnbåten kan redusere driftstiden på dieselmotorene med 75 prosent og er forventet å redusere drivstofforbruket med 25 prosent.– Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn. Ved steaming og garnsetting vil båten kjøre dieselelektrisk. Generatorene er dimensjonert for å lade batteriene under garnsett. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer, forteller Hansvik.Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai.Enova har bidratt med 2,7 millioner kroner til utviklingen av den nye batterihybriden, som kutter fartøyets årlige CO-utslipp med 200 tonn.Design: Marin DesignLengde: 20,99 mBredde: 9 mDrift: GarndriftFartsområde: Havfiske IIFabrikk: Latech ASFart: Ca 10 knop.Mannskap: 8 stkLasterom: Ca. 150 m3Batteri hybrid fremdriftssystem: Elmarin ASGeneratorer: 2 stk Scania DI 13 – totalt 1000 hk / 850 kWHovedmotorer: 2 stk Asynkron – 2 x 325 kWGir: Heimdal – Twin inputPropell: Helseth FPPBatteri: Corvus – 270 kWh.Sidepropell: MBH – 250 hkKraner: Triplex KN 10 og TMP 900 K