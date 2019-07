Bygger ny båt i Tyrkia

Slik blir nybygget til Vidjenes. Illustrasjon: Seacon/Özata

Nok et norsk fiskebåtrederi har valgt Tyrkia som byggeland for en ny båt. Vidjenes AS i Båtsfjord har bestilt en 44,6 meter lang båt ved Özata shipyard i Ylaova i Tyrkia med design fra Seacon.



Det er verftet selv som forteller denne nyheten på sin Facebook-side. Rederiet Vidjenes holder til i Båtsfjord i Finnmark og har Bjørnar Jonassen som eneeier og daglig leder. Nybygget får byggenummer 68 ved Özata og får etter det vi kjenner til navnet Julie Pauline. Tidspunkt for ferdigstilling er foreløpig ikke kjent.



Designet av det 44,6 meter lange fartøyet som blant annet utrustes for notfiske er det Måløy-selskapet Seacon som står for. Typebetegnelse er SC 43, samme design som Staaløy til rederiet Torbas som ble bygget i Måløy i 2011.