Bygger ny Vikanøy i Tyrkia

Nye Vikanøy blir bygd i Tyrkia og er designet av NSK Ship Design. Illustrasjon: NSK Ship Design

Rederiet Havbør AS i Straumsjøen i Nordland har bestilt en ny 44,2 meter lang not- og snurrevadbåt ved Øzata Shipyard i Tyrkia. Nye Vikanøy er designet av NSK Ship Design AS i Harstad.



Den nye fiskebåten blir bygg nummer 63 frå Øzata og skal leveres fra verftet i løpet av sommeren 2020. Om bord blir det en stor fabrikk og RSW-tanker med en kapasitet på 499 kubikkmeter for levendelagring av fangsten.



Båten blir utrustet for å kunne fangste med både not og snurrevad. Innredningen blir for inntil ti personer. Det nye designet har fått typebetegnelsen 4289 hos NSK Ship Design. Det er Jon-Edvard Johnsen som er daglig leder og eier av rederiet Havbør gjennom selskapet Bø Trans AS og som er engasjert i flere bedrifter innen fiskerisektoren i Nordland