Bygger to nye hurtigbåter

Brødrene Aa skal bygge to nye Nordlandsekspress-båter, i følge Avisa Nordland. Illustrasjonsfoto: Nordland Fylkeskommune

Ifølge Avisa Nordland skal Nordland fylkeskommune i dag undertegne en byggekontrakt med Brødrene Aa. Kontrakten skal gjelde to nye Nordlandsekspress-båter.



– Dette er såkalte NEX-båter som skal erstatte de to som går i dag. En båt betjener ruten nordover til Svolvær, mens den andre går til Sandnessjøen, opplyser fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), til avisen. Fylkeskommunen kommer til å kjøpe og eie båtene selv, og skal ha anbud på driften av dem.



Verftet vil presentere båtene torsdag 9. november, når avtalen undertegnes, skriver fylkeskommunen i en mail til Avisa Nordland. Det spekuleres i en prislapp på rundt 100 millioner kroner per båt.



Det har vært travle og gode tider for Brødrene Aa. Forrige måned inngikk verftet en kontrakt med et kinesisk rederi, om tre hurtiggående katamaranbåter i karbonfiber.