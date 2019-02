Bygger nytt kystfiskefartøy

Illustrasjon: Marin Design

Samtidig som Tor-Bjarne Stabell fikk overlevert ny båt fra Båt og Motorservice AS i Rørvik i Trøndelag nylig bestilte han like godt en til. Det nye kystfiskefartøyet skal leveres i desember 2020.



Den nye fiskebåten blir en 10,98 meter lang båt rigget for fiske med line og teiner. Båten er tegnet av Marin Design AS på Kolvereid i samarbeid med Båt og Motorservice AS. Den får byggenummer 56 og blir søsterfartøy til bygg nummer 54 som skal leveres til Helge Johansen senere i år. Det er gjennom rederiet Printo AS i Havøysund Tor-Bjarne Stabell nå får bygd to båter til kystfiske ved Båt og Motorservice.



– Vi har nå fire kontrakter på kystfiskebåter i ordreboka vår, og av disse er en under bygging. Selv om vi har mye å gjøre skal vi klare byggeprogrammet med den staben vi har, forteller daglig leder Tor Erik Lysø ved Båt og Motorservice AS til Maritimt Magasin.