Bygger sin første ambulansebåt

MP CAT 21 AMBULANCE-design fra Berserk. Illustrasjon: Berserk Design

Gulenskyss AS i Eivindvik har signert byggekontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund, angående leveranse av en ambulansekatamaran i mars 2019.



Gulenskyss har ansvaret for ambulansebåtdrift i Helse Fonna. Båten Maritime Partner skal bygge, blir stasjonert på Sunde i Kvinnherad og skal være i drift i Sunnhordlandsbassenget fra 1. april 2019. Dette er den mest trafikkerte ambulansebåtstrekningen i Norge, med om lag 1500 oppdrag i året. Gulenskyss har kontrakt på drift av ambulansebåten i seks år, med opsjon på 2 år + 2 år.

Designet av Berserk



Fartøyet er tegnet av Berserk Design AS på Stord. I prosessen har det vært stort fokus på effektiv, trygg og komfortabel pasienttransport under varierende tidevannsforhold og forskjellige kaier, står det i en pressemelding fra byggeverftet. Skrogene har effektive, moderne linjer med lav motstand gjennom vannet. Dette vil redusere effektbehovet på maskineriet og dermed redusere utslippene. Inn på nytt marked



Fartøyet skal bygges i komposittmaterialer, noe som gir god finish, lang holdbarhet og lav vekt, heter det i pressemeldingen. Maritime Partner har i løpet av de siste 24 årene levert mer enn 2000 store og mindre fartøyer i inn- og utland, i komposittmaterialer og aluminium, men så langt er dette den største katamaranen med dette byggematerialet, sier områdesalgssjef Rune Midtkandal.



– Vi ser på dette prosjektet som en inngangsbillett til det norske ambulansebåtmarkedet, og ser fram til flere konkurranser som er under oppseiling, legger han til.

: Kontraktsignering i Gulen. Fra Gulenskyss (f.v.) Per Vold, Daniel Kvernøy og Rune Midtkandal fra Maritime Partner. Foto: Maritime Partner