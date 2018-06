Bygges ikke i Norge likevel

Det er nettstedet Nett.no som melder dette.Tidligere i vår ble det gjort kjent at det spanske verftet Hijos de J. Barreras har fått kontrakt på to av kystruteskipene. Da ble det spekulert i om et norsk verft skulle få de to andre, men det ser altså ut til at alle fire nå skal bygges utenlands."Interessa for å byggje desse skipa ved norske verft har ikkje vore særleg stor", sier Per Sævik i Havila Kystruten, til nettstedet.Byggeverft for de to resterende LNG-skipene, er ennå ikke kjent. Prislappen skal ligge på rundt en milliard per fartøy.