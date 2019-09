Cflow leverer til verdens største brønnbåt

Brønnbåten "Gåsø TBN(To Be Named)" får verdens største kapasitet for en brønnbåt, og er av designtype Machoship 7500. Illustrasjon: Frøys Møre Maritime / Frøy Rederi

Frøy Rederi har valgt Ålesund-selskapet Cflow Fish Handling AS (Cflow) til å levere et komplett fiskehåndteringssystem til det som blir verdens største brønnbåt.



Brønnbåten bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia, som også er Cflows kontraktspart, heter det i en pressemelding. Cflow har ikke oppgitt verdien på kontrakten, men opplyser at det er den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Nytt brønnbåtkonsept Cflow har vært med å utforme et nytt og innovativt brønnbåtkonsept med flere nye løsninger for fremtidens akvakulturnæring sammen med Frøy Rederi og Møre Maritime. Med hovedfokus gjennom mange år rundt optimal fiskevelverd for en fremtidsrettet og bærekraftig næring.



– En såpass stor båt krever naturligvis et fiskehåndteringssystem som er i stand til å prosessere store volumer av fisk. Jeg vil hevde at vi har markedets mest skånsomme løsninger for pumping, avlusning, transport og kjøling av fisk, og det har bidratt til å sikre oss denne kontrakten, sier Gunnar Hoff, CMO og leder av fiskeri- og akvakultur-forretningsområdene i Cflow.

Opsjoner på mer utstyr Cflow skal levere et komplett levende fiskehåndteringssystem. Store skyveskott til båtens lasterom er også del av leveransen. Utstyret skal leveres i løpet av 2020 og første del av 2021. I tillegg har Frøy Rederi og Sefine Shipyard opsjoner på å utruste brønnbåten med ytterligere fiskehåndteringsløsninger om bord.



Cflow vil sammenstille fiskehåndteringssystemet ved selskapets anlegg i Langevåg utenfor Ålesund. Selskapet utvikler, designer og sammenstiller komplette fiskehåndteringssystemer for fiskeri- og akvakulturnæringen. Selskapet primærfokus er å øke fiskevelferd, vekst og kvalitet gjennom skånsom håndtering av levende fisk, gjennom innovativ systemintegrasjon og prosesskontroll. Cflow er et datterselskap av PG Flow Solutions i Sande i Vestfold.



– Da vi gikk inn på eiersiden av Cflow, var intensjonen å kombinere selskapets unike kompetanse og teknologi innen fiskevelferd med væskehåndterings- og pumpekompetansen til PG Flow Solutions. Denne kontrakten bekrefter at vi er i ferd med å lykkes med denne tilnærmingen, med Cflow som konsernets spydspiss inn mot akvakulturnæringen, sier Steve Paulsen, konsernsjef i PG Flow Solutions-konsernet.

Bredere og større kapasitet Når brønnbåten til Frøy er ferdigstilt, vil den være 83,72 meter lang (R.L 79,76), 30,9 meter bred, og med en lasteromkapasitet på 7 500 kubikkmeter, som er størst i verden hva gjelder brønnbåter.

Sølvtrans sin Ronja Storm, som ferdigstilles av Havyard og leveres i høst, har tidligere blitt omtalt som verdens største brønnbåt. Den har en lengde på hele 116 meter, men er rundt fem meter smalere og har ca 50 kubikk mindre lastekapasitet.