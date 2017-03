Charterkontrakter til Farstad Shipping

Følgende kontrakter har blitt signerte: Far Sigma går inn på en ettårskontrakt med Lundin Norway AS, for å bistå Island Innovator på Norsk kontinentalsokkel. Engasjementet settes i gang snarlig. Far Symphony har fått 12 måneders kontrakt med Fairfield Beluta Limited, med opsjon på ytterligere seks måneder.PSV-ene Far Server og Far Serenade er signert på 3,5 måneders kontrakter med en internasjonal operatør. Far Spica fortsetter på sin nåværende kontrakt, og har fått den utvidet med videre fire måneder. Far Starling har fått en kontrakt på 1 måned hos Petro Services.