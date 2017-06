Color Hybrid får motorer fra Rolls-Royce

Rolls-Royce har fått en ordre på fire dieselmotorer som skal inngå i fremdriftssystemet til Color Lines nye hybridferge. Motorene er av typen B33:45L og skal produseres i Bergen.



Den nye Color Line-fergen er designet av Fosen og skal bygges ved Ulstein Verft. Fra sommersesongen 2019 vil den settes inn på strekningen Sandefjord-Strømstad. Skipet skal kombinere diesel og elektrisk kraft, og batteriene skal lades fra Color Lines egne landstrømsanlegg eller via generatorer om bord. Det 160 meter lange skipet får plass til 2000 passasjerer og 500 biler.



B33:45-motorserien ble lansert under SMM i Hamburg i 2014, og siden den gang har over 60 motorer av denne typen blitt levert.

De fire motorene fra Rolls-Royce har planlagt levering i mars 2018. Kontrakten har også en opsjon på motorer til et mulig skip nummer to, går det frem av en pressemelding fra Rolls-Royce.