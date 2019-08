Color Hybrid snart i rute

Color Hybrid er levert frå verftet. Foto: Ulstein verft

9. august skal nye Color Hybrid vere klar til å segle mellom Sandefjord og Strømstad, i alle fall går det fram av reiarlagets ruteoversikt. Etter planen skulle skipet ha starta i ruta allereie i slutten av juli, men etter forseinkingar ble det levert frå Ulstein verft først i starten av august.



Color Hybrid er verdas største plug-in hybridskip. Skipet er med sine innovative og miljøvennlege løysingar eit viktig prosjekt både for Ulstein, Color Line og den maritime klynga.



TENKE NYTT

– Vi har alltid lagt vekt på å tenke nytt og levere kvalitet til våre kundar. Med brei maritim kompetanse har våre dyktige og engasjerte medarbeidarar gjort ein stor innsats for å ferdigstille Color Hybrid, seier konsernsjef Gunvor Ulstein og held fram: Vi vil takke Color Line for eit godt og konstruktivt samarbeid gjennom heile byggeperioden og vi er glade for at skipet no kjem i drift og at mange etterkvart skal få oppleve å reise på tur med Color Hybrid.



Over 70 prosent av leverandørane på Color Hybrid er frå den maritime klynga i Norge og dei representerer det ypparste innan maritim næring.



– Bygginga av verdast største plug-in hybrid skip er i tråd med våre ambisjonar om vidareutvikling av berekraftige og miljøvennlege løysingar for norsk skipsfart, seier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.



GRØN, SMART OG INNOVATIVT

Color Hybrid tek i bruk nye løysingar for å redusere støy og utslepp frå skip. Skipet er ein plug-in hybrid, der batteria på fem megawatt kan ladast via en straumkabel med miljøvennleg straum frå landstrømanlegg på kaia i Sandefjord. Skipet vil gå ut og inn av Sandefjordsfjorden tilnærma lydlaust og utan utslepp av skadelege miljøgassar, eller nitrogen- og svovelpartiklar til luft i området.



Batteripakken veg 65 tonn og kan ladast på ein time. Skipet har i tillegg eit varmereservoar på fem megawatt som utnyttar varmen både frå kjølevatnet og eksosen til oppvarming. Saman med ein optimal skrogkonstruksjon bidreg dette til å gjere skipet energieffektivt og miljøvennleg.



Skipet er 160 meter langt og 27,1 meter breitt, og har kapasitet til å transportere 2000 passasjerar og 500 personbilar.



Flaggskifte på Color Hybrid. Konsernsjef Gunvor Ulstein og Color Lines konsernsjef Trond Kleivdal. Foto: Ulstein verft.