Corvus leverer batterier til fem Fjord1-ferjer



Største leverandør



I operasjon fra 1. januar 2020

– Fjord1 vil med disse ferjene være enda et steg nærmere mer miljøvennlig og bærekraftig ferjedrift, sier Stein Ruben Larsen, Senior Vice President Sales at NES, i en pressemelding. Når det gjelder valg av batterileverandør, legger han til:– Vi har lang erfaring med denne type installasjoner. Vi valgte Corvus som leverandør på grunn av kvaliteten og påliteligheten samt den høye graden av sikkerhet ved deres Orca Energy batteri system.Som ledende leverandør av batterisystemer til skip, har Corvus levert til flere ferjer enn alle andre maritime batterileverandører til sammen. Det startet med den første nullutslippsferjen Ampere . Senere har Corvus Energy batterilagringssystemer blitt valgt til over 40 tilsvarende ferjer på verdensbasis.– Corvus Energy er stolte over igjen å bli valgt som leverandør av batterisystemer til NES. Vi har etterhvert levert til mange ferjer sammen med dem og med disse fem kommer vi opp i totalt 22 prosjekt. NES er en erfaren og høyt kvalifiserte system integrator. Vårt tette samarbeid rundt utvikling og design av de beste løsningene har vært avgjørende for den utviklingen vi ser innen bruk av batteri på skip, sier Roger Rosvold VP Sales ved Corvus Energy.Per dags dato er det Corvus batteripakker installert på hele åtte av de helelektriske ferjene til Fjord1, ifølge pressemeldingen.De fem elektriske ferjene har Havyard 832 design og skal bygges ved Havyard verft i Leirvik i Sogn. Hver ferje er 67 meter lang, tar 50 biler og utstyres med luftkjølt Corvus ORCA Energy batteripakke. Utstyret skal leveres fra Corvus i 2019 og alle ferjene skal etter planen være i operasjon 1. januar 2020.