Cuxhaven – første med Wave Piercing-baug

Myklebust Verft AS kunne 15. august overlevere tråleren Cuxhaven til Deutsche Fischfang-Union GMBH & Co. KG (DFFU), Tyskland. Skipet er verftets byggenummer 392, og design er av type NVC 374 WP fra Rolls-Royce Marine AS.

Cuxhaven er den første av to hekktrålere Myklebust Verft skal bygge for DFFU. Søsterskipet Berlin forventes ferdigstilt innen kort tid. DFFU er et datterselskap av det islandske sjømatselskapet Samherji.

Nybygget har fått både design og en stor utstyrspakke fra Rolls-Royce.

– Vårt design og utstyr skal bidra til at dette blir to av de mest effektive og moderne fiskefartøy som finnes. For eksempel blir fartøyene utstyrt med våre nye B33:45-hovedmotorer. Det blir også de første fiskefartøyene i verden med Wave Piercing-baug, som vi hittil har solgt mest av til offshore- og handelsfartøy, uttalte John Knudsen i Rolls-Royce Marine i en pressemelding, da kontrakten ble gjort kjent. Les hele omtalen her.

