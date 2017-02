Damen bygger for Volt Service

Damen UV 4312. Illustrasjon: Damen

Fartøyet har fått navnet Volt Processor, og skal blant annet brukes i avlusningsoperasjoner og annet arbeid på norske laksefarmer.



Remøy Management AS har vært involvert i utviklingen av båtprosjektet. De skal også ha byggeoversyn og til slutt være operatør for fartøyet når det har blitt levert.



Volt Processor blir basert på Damens Utility Vessel (UV) 4312-design, kommer det frem av en pressemelding fra Damen. Siste nytt innen avlusningsteknologi, diesel-elektrisk fremdrift, lavt fribord, enkel tilgang til vannlinjen på begge sider og romslig arbeidsplass for opptil ti personer, er noe av det som trekkes frem om nybygget. Designet er såpass fleksibelt, at fartøyet kan tilpasses flere forskjellige oppdrag, som for eksempel ulike installasjoner og vedlikeholdsarbeid.



Planlagt overlevering er i første kvartal 2018.



Fra venstre: Remko Hottentot, salgssjef i Damen Shipyards, og Even Remøy, CEO i Remøy Management. Foto: Damen