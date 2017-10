Dansk messe med voksesmerter

Årets Danfish er større enn noen gang. Foto: John Inge Vikan

Ålborg: Årets Danfish, som åpnet i Aalborg Kongress og Kultursenter, er større enn noen gang, og ifølge messearrangøren merker man nå kraftige voksesmerter: Mens man har utvidet arealene for årets messe, vil det ikke være rom for mer til den neste messen i 2019 om veksten fortsetter.



Årets messe vil være den største noensinne, og samler omkring 400 utstillere. Man venter også at det skal bli minst like mange besøkende som tidligere år, det vil si et sted mellom ti og tretten tusen.



VEKST I FISKERI

Danfish retter seg særlig mot fiskerinæringen, og for de mange norske utstillerne på messen er det spesielt interessant at man møter mange som ikke er på de andre fiskerimessene man vanligvis stiller ut på. Blant annet er det mange besøkende – og utstillere - fra så vel Færøyane, Island og Grønland.



Et interessant trekk ved årets messe er for øvrig at en rekke norske bedrifter er med på Danfish for første gang. Flere av dem forteller til Maritimt Magasin at de tidligere har vært på messen som besøkende, og funnet den så interessant at de i år har bestemt seg for å delta.



Det er særlig en kraftig vekst i fiskeriene som har økt interessen for messen. Men messearrangøren sier at man likevel er spent på om de gode tidene også kan bety at mange velger å fortsette fisket til sjøs fremfor å ta noen dager i messehallene.



ROYALT BESØK

Nær sagt som vanlig var det den danske prins Joachim som stod for den offisielle åpningen av arrangementet. Han har vært messens beskytter siden 2007, og i år er det fjerde gang har har dette oppdraget.

Han la blant annet vekt på at det nå er stor optimisme i næringen, noe som man blant annet kan se gjennom at det har vært nødvendig å utvide messearealene.

– Her har næringen en unik mulighet til så vel å vise frem sine produkter og tjenester, utvide nettverket og møte sine kunder, sa han.



DEN ANDRE FLYTTER

Den andre danske maritime messen, Danish Maritime Fair, finner sted de årene det ikke er messe i Ålborg, det vil si at neste gang der blir i 2019.

Denne messen finner sted i København, og til neste år har man bestemt å flytte messedatoene, blant annet for å skape tidsmessig avstand til den store SMM-messen i Hamburg.



Det betyr at messen finner sted fra 2. til 4.mai, som vanlig i Lokomotivværkstedet i den danske hovedstaden.

