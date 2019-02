Davit Norway nominert til årets Gründerhubpris

Brødrene Jan og Vidar Halvorsen står bak selskapet Davit Norway. De har patentert en ny løsning for justerbare daviter, som kan spare skipsoperatører for millioner av kroner.



Gründerhubprisen er en del av Sparebank 1 SR-Bank sitt gründerprogram. "50.000 kroner og nominasjon til Gründerhubprisen deles ut til det selskapet som har utviklet seg mest gjennom de fire månedene oppstartsbedriften har vært en del av SR-Banks Gründerhubprogram", skriver de i en pressemelding.



– Når jeg ser det som presenteres her i dag er jeg ikke i tvil om at vi kan legge til flere arbeidsplasser på toppen av de 280 som gründere i Gründerhub har vært med på å skape. Dette er gull, sa konserndirektør for bedriftsmarkedet, Tore Medhus, da han delte ut 50.000 kroner og nominasjon til årets Gründerhubpris til Davit Norway AS forrige uke.

Basert på erfaringer fra offshore

En davit er en kran som løfter arbeidsbåter inn og ut av moderskipet.

– Forretningsideen vår kommer etter egen erfaring fra den maritime offshoreindustrien, forteller brødrene Halvorsen i nyhetsbrevet.



Utfordringen med davitene er at de er vanskelige å vedlikeholde fordi kritiske komponenter er ofte plassert i høyden, og dermed vanskelig å vedlikeholde/reparere. Uventede skader som kan oppstå i hardt vær på sjøen; for eksempel dersom en uventet bølge slår inn over en arbeidsbåt, slik at den blir skadet. Slike uhell fører til at arbeid må stanses, eller utsettes til en ny arbeidsbåt er hentet fra et annet sted. Da går det både tid og penger.



Med Davit Norway har brødrene tatt patent på en justerbar davit som kan tilpasses flere typer arbeidsbåter med ulike høyde, bredde og lengde i en og samme davit.



– Nå venter vi på å få godkjent sikkerhetssertifisering på designet, slik at utstyret skal kunne brukes maritimt og offshore, uttaler Halvorsen-brødrene.



Neste steg blir å sette igang en pilot og fysisk teste davitene. De har også søkt om støtte fra Innovasjon Norge og venter en avklaring på søknader en av de nærmeste dagene. Allerede har Davit Norway fått en investor på laget som har gått inn med 1 million kroner, men fortsatt trenger de 7 millioner kroner i investorkapital.