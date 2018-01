Deler ut prisen for «Årets båtkommune»

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet, og deler ut prisen for «Årets båtkommune» andre året på rad.

I fjor gikk Kristiansand kommune seirende ut av den gjeve utmerkelsen, heter det i en pressemelding fra KNBF. En jury vurderer kystkommuner i hele Norge. Mye har skjedd på ett år, og nå deles prisen nok en gang ut til en kommune som har utmerket seg i arbeidet for å tilrettelegge for fritidsbåtliv.

Faktorer som gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger skal ligge til grunn for prisen. KNBF håper at prisen kan føre til økt fokus

på et godt båtliv over hele landet.

Juryen består av:

Geir Giæver, KNBF

Thor Messel, Kystverket

Vetle Børresen, Båtens Verden

Erik Brauner, Norboat

Geir Vareberg, Telenor Kystradio

Prisen for Årets båtkommune 2018 kåres under båtmessen Sjøen for Alle - lørdag 17. mars i 2018 og deles ut av KNBF og Båtens Verden. Undersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av februar til alle kystkommuner.