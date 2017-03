Deler ut spesialsekker til Strandryddedagen

Sekkene er ikke vanlige plastsekker, men slipper igjennom vann i likhet med en striesekk, noe som gjør det enklere å samle avfall i og ved sjøen.Alle idrettslag og foreninger kan søke om å få tilsendt sekker, der maksimalt antall er 50 per søker.Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder sine lokale strender for søppel en lørdag i året. Hold Norge Rent har arrangert Strandryddedagen siden 2011, og miljøbegivenheten har vokst hvert år siden.Åge Wee er mannen bak Wee Marine Systems, og ikke minst ”Project Aware Smedasundet”, som er verdens største undervannsdugnad. I 2013 satte prosjektet norgesrekord i samling av avfall fra havbunnen.– Å holde havet og strendene rene for plast og annet skadelig avfall er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det er trist å se at mengden avfall bare øker årlig, og hvilke konsekvenser dette har for livet både i og nær havet. Vi ønsker å bidra der vi kan, sier Åge Wee i en pressemelding.Alle som ønsker sekker tilsendt kan sende mail til aage@wee.no , opplyses det om i pressemeldingen.