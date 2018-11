Designer trålere til Irland

Salt Ship Design har vunnet designkontrakt på to trålere for irske Atlantic Dawn Group. Illustrasjon: Salt Ship Design

Båtene skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia. De blir 64 meter lange og 14 meter brede, ifølge Salt Ship Design. Salt har jobbet tett sammen med Atlantic Dawn Group for å utvikle designet. Båtene er skreddersydde for kvotene til rederiet, og områdene der fartøyene skal operere.Designselskapet fra Stord har for tiden tegningene på 17 fartøy under konstruksjon ved norske eller utanlandske verft.