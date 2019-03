Designkontrakt med russisk fiskeriselskap

Marin Teknikk AS (MT) har sikret enda en ny designkontrakt i det russiske markedet, heter det i en pressemelding. Kontrakten er med fiskeriselskapet LLC FC Virma fra Karelia regionen, nordvest i Russland.



Fartøyet, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Det er designet i hht rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse.

Fartøyet skal leveres i slutten av 2020.



Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid, og nå også til russiske kunde.

Flere norske leverandører involvert

De russiske rederiene ønsker å satse sterkere på linefiske som blir regnet for å være den mest økologiske, bærekraftige og miljøvennlige fiskemetoden. Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, med fokus på å ivareta hele fangsten. Det blir flere leverandører fra Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet.

Langsiktig arbeid bærer frukter

Kontrakten er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.



– Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk for våre dyktige ingeniører, samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy befester vi vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og i utlandet, sier salgsdirektør Richard K. Gjerde.



Marin Teknikk inngikk i desember 2017 kontrakt med samme rederi for to lignende fiskefartøy for leveranse av design og engineeringpakker. De to fartøyene er nå kommet langt i produksjonen ved Severnay Verf i St. Petersburg, i tillegg til et annet nybygg av samme MT design for et annet russisk rederi.