DESS Aquaculture Shipping bygger fem nye fartøy

De to nye brønnbåtene som DESS Aquaculture Shipping nå har kontrahert er søsterskip til de to som Sefine-verftet i Tyrkia nå har under bygging. Illustrasjon: SALT Ship Design

DESS Aquaculture Shipping, som er et samarbeid mellom Solstad Farstad og Marine Harvest, har inngått kontrakter på bygging av fem fartøy til havbruksnæringen, og inngått langsiktige charterkontrakter for disse.



To av de nye fartøyene er brønnbåter, og DESS Aquaculture Shipping og Marine Harvest Norge har inngått en sjuårs charteravtale for disse. De nye brønnbåtene vil ha en kapasitet på 3 500 kubikkmeter, blir 84,4 meter lange og vil bli søsterskip til de to båtene som allerede er under bygging ved Sefine-verftet i Tyrkia der også de nye skal bygges. Båtene vil leveres i første og andre kvartal 2020 og er designet av SALT Ship Design på Stord.

Servicefartøy fra Nederland

Den andre avtalen er inngått mellom DESS Aquaculture Shipping og Marine Harvest i Skottland og er en tiårs charteravtale for tre nybygde servicefartøy. Rederiet har gått til verftet Niestern Sander Scheepsbouw i Nederland for å bygge disse. Levering av de tre fratøyene vil bli i første halvdel av 2019 opplyser Solstad Farstad i en børsmelding.

DESS Aquaculture Shipping har hovedkontor i Grimstad og eies med 50 prosent hver av Solstad Farstad og Marine Harvest.