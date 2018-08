DFDS bestiller enda en ro-roferje

DFDS bestiller enda et nybygg fra kinesisn verft.

DFDS har bestilt enda en ro-roferje fra kinesiske Jinling Shipyard, gjennom å benytte en opsjon knyttet til tidligere ferjer som også er bestilt ved verftet.



Nybygget blir likt de fem tidligere ferjene rederiet skal bygge ved verftet. Det vil få bildekk med 6700 løpemeter som gir plass til 450 trailere. Med så stor lastekapasitet vil man oppnå redusert enhetskostnad sammen med mindre miljøbelastning pr. transportert enhet.



Årsaken til bestillingen er en kraftig vekst i etterspørselen, og DFDS mener også at man på denne måten kan bidra til ytterligere vekst for kundene. Man vil kunne styrke rutenettet både i Nord-Europa og i Middelhavet. De nye fartøyene blir svært anvendelige, og kan bruker i ulike samband ut fra kundenes behov.



Av de seks ferjene i bestilling venter man levering av de to første i starten av 2019. Den tredje og fjerde skal leveres i siste halvdel av året, mens de to siste er planlagt levert i første halvdel av 2020.



DFDS har et omfattende nybyggingsprogram. Det omfatter videre to kombinerte frakt- og passasjerferjer som skal leveres i 2021 og settes inn i rutenettet i Østersjøen. I tillegg er to andre ro-roferjer under forlengelse for å øke kapasiteten, og en chartret kombinert frakt- og passasjerferje skal leveres i 2021 for bruk i rutene i Den engelske kanal.