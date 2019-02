DOF-kontrakter i Guyana og Saudi Arabia

Skandi Neptune er allerede på plass i Guyana. Foto: DOF

DOF har sikret seg kontrakter for en rekke fartøy i de viktige og voksende regionene for olje og gass i Guyana og Saudi Arabia, forteller rederiet i en børsmelding. Til sammen dreier det seg om en kontaktverdi på 425 millioner kroner.



Skandi Neptune er allerede i arbeid i Guyana, og gjør klar for ny aktivitet gjennom 2019. I tillegg har DOF sikret seg kontakter for Skandi Goula og Skandi Buchan, som begge vil slutte seg til Skandi Neptune i annet kvartal for å frakte rør og subseautstyr til installasjonsfartøyet. Planlagt aktivitet er anslått til omkring 650 fartøydager, og med opsjon på mer.



RØDEHAVET I Singapore blir Geoholm gjort klar for maritime og ROV-aktiviteter i Rødehavet utenfor Saqudi Arabia,, med mer enn 700 fartøydager med støtte for et prosjekt for å lage 3D-fremstillinger av havbunnen.

Dessuten er det sikret en kontakt for Skandi Caledonia for er kortere oppdrag i Middelhavet.



SPENNENDE Adm. dir. Mons Aase i DOF sier i en kommentar at det er spennende med kontrakter i nye områder for rederiet.

– Samtidig styrker det vår posisjon som en global leverandør av subsea-tjenester. Guyana er en region i vekst, der vi venter økene aktivitet i tiden fremover, sier han.