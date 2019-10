Døpte fem ferjer

– Dette har vært en stor dag for selskapet, og det har vært en stor dag for alle som er avhengig av dette sambandet, sier adm. dir. Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.



Alle ferjene i sambandet Halhjem – Sandvikvåg ble døpt 9. oktober. Aldri før har fem ferjer blitt døpt på løpende bånd, samtidig som de går i normal rute, slår Torghatten Nord fast i en pressemelding.



– Vi overtok dette sambandet 1. januar i år, og vi er kommet for å bli. Det er viktig for oss å bidra til at sambandet fungerer hver dag, hele året. For samarbeidet i næringslivet i Hordaland og Rogaland er dette sambandet også en livsnerve. E39 er en del av sentralnervesystemet her. Da er vår jobb å sikre at forbindelsen til enhver tid fungerer, sier Torkildsen.



– Stoltheten over å drive ferjedrift vises godt på våre ansatte. Etter noen oppstartproblemer, har de ansatte på ferjene gjort en formidabel innsats med å sikre kontinuerlig drift. De har stått på langt ut over hva vi kan forlange, og det viser at dette er solide sjøfolk, sier Torkildsen.



På løpende bånd sto gudmødrene klare for å døpe båtene. Påtroppende ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg, er svært fornøyd med de nye ferjene.

– Det er særdeles viktig at dette sambandet fungerer slik at vi kan opprettholde samfunnsstrukturen i kommunene rundt Bjørnafjorden. Vi ser at dette ikke bare er viktig i et samferdselsperspektiv, men viktig for hele Vestlandet, sier hun.



Ferjene MF Flatøy, MF Færøy, MF Huftarøy, MF Samnøy og MF Lysøy er nå høytidelig døpt, og alle gudmødrene ønsket skipene hell og lykke i de farvannene de skal seile i. Ferjene har fått navn etter øyer i kommunene Tysnes, Fitjar, Austevoll, Fusa og Os.



Passasjerene har allerede merket at de nye ferjene er moderne fartøy. Salongen har store panoramavinduer og tilbyr selvsagt kafevirksomhet og eget lekerom for barn. I tråd med krav stilt i anbudskonkurransen av Statens vegvesen, er ferjene klimavennlige, og drives med en kombinasjon av gass (LNG) og batteri. Ferjene er bygget med ett stort bildekk, som sørger for en effektiv og sikker ombord- og ilandkjøring.