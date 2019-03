Eidesvik og Aker BP i tettere samarbeid

Viking Lady skal arbeide for Aker BP under den nye rammeavtalen mellom oljeselskapet og Eidesvik.

Eidesvik Offshore ASA og Ake BP har inngått en rammeavtale om forsyningsskip (PSV). Og allerede er det inngått kontrakt mellom partene for Viking Lady, med en kontraktsperiode på 12 måneder med mulighet for forlengelse, går det frem av en pressemelding fra Eidesvik.



Rammeavtalen har en varighet på tre år, med to påfølgende opsjonsperioder som hver er på to år.



STRATEGISK SAMARBEID – Inngåelsen av rammeavtalene med de utvalgte leverandørene av forsyningsskip, er det første steget mot et strategisk samarbeid som kan utvikles til et konsept for fremtidig allianse, sier Per Harald Kongelf, SVP Improvements, Aker BP ASA.



Aker BP vil arbeide tett med de utvalgte leverandørene for å utvikle kommersielle kompensasjonsmodeller som baseres på prestasjonsdrevne KPI’er. Målet er å sikre Aker BPs behov for en trygg og pålitelig transport av last til offshoreinstallasjoner.



TILFREDS – Eidesvik er meget tilfreds med å være en av de tre foretrukne selskapene av Aker BP, og vi ser frem til å bidra i utviklingen av trygge og forbedrede løsninger for fremtidens PSV-tjenester, sier Jan Fredrik Meling, CEO, Eidesvik Offshore ASA.



Han sier også at Eidesvik er svært tilfreds med at Viking Lady blir en del av Aker BPs operative flåte, og at rederiet ser frem til å videreutvikle samarbeidet under rammeavtalen som er inngått.