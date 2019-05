Eierskifte i Norled



Skal bygge fartøyer for 2,4 milliarder



Om de nye eierne:

Gjennom salget overføres 100 prosent av aksjene i Norled AS fra DSD til CapMan Infra og CBRE Caledon. Partene er enige om at størrelsen på vederlaget er konfidensiell. EY har vært finansiell rådgiver for Norled i transaksjonen, mens Schjødt har vært Norleds juridiske rådgiver, heter det i en pressemelding.– Norled har gjennom de siste årene gjort betydelige forbedringer på mange områder. Selskapet har lykkes med å kombinere god og stabil drift med nyvinninger på anbudssiden og rekordsterke økonomiske resultater. Samtidig har Norled utvilsomt befestet og forsterket sin pioner-rolle i det grønne skiftet innen maritim næring: Først lanserte Norled ferjen MF Ampere , alle batteriferjers mor, og i 2021 vil Norled lansere et nytt ikon gjennom den kommende hydrogenferjen. Den miljøteknologien åpner opp for nye, uante muligheter også utover den maritime sektoren. Jeg er svært stolt over alle de milepælene medarbeidere i Norled har skapt, sier styreleder i Norled, Ingvald Løyning, i pressemeldingen.– Nå står selskapet ved et veiskille. Mye av årsaken bak Norleds fantastiske historie er at vi har hatt en god og mulighetsorientert eier. Norled har i dag en ordrereserve på 17 milliarder kroner, og har besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner, sier han videre.– Jeg er glad for at CapMan Infra og CBRE Caledon, som solide og profesjonelle eiere, skal utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner. Denne avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled med disse nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som kommer, sier Yuhong Hermansen, majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske Dampskibsselskab.