Eimskip og RAL utvider

Eimskip og Royal Arctic Line har bestilt henholdsvis to og ett containerskip ved kinesisk verft og skal også utvide samseilingen mellom de to rederiene. Illustrasjon: Eimskip

Islandske Eimskip og grønlandske Royal Arctic Line utvider samarbeidet og øker kapasiteten på containerfrakt på Nord-Atlanteren ved å bestille til sammen tre nye containerskip.



For et år siden kunne internasjonal direktør Oskar Sveinn Fridriksson i Eimskip fortelle til Maritimt Magasin at kapasiteten i selskapets containerruter på Nord-Atlanteren var sprengt og at de vurderte å bygge flere nye fartøy. Nå har Eimskip etter lengre tids forhandlinger bestilt to 2150 TEU-containerskip i Kina og samarbeidsselskapet Royal Arctic Line ett av samme type.



LEVERES I 2019

Byggekontrakten på de tre skipene er inngått med China Shipbuilding Trading Company Limited og Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd. Kontraktssummen for hvert skip er rundt USD 32 millioner og skipene forventes å bli levert i 2019. Det er tatt forbehold om endelig finansiering.

De nye skipene vil ha isklasse og vil bli utformet i samsvar med Polar Code. Skipene vil ha en lengde på 180 meter, bredde på 31 meter, og de vil ha en TIER III motor som er spesielt bygget for å redusere NOx utslipp til atmosfæren. Fartøyene vil øke effektivitet og service i forhold til dagens skip og være godt rustet til å seile i Nord-Atlanteren.



ØKT HANDEL

Gylfi Sigfússon, President og CEO i Eimskip, forteller i en pressemelding at beslutningen om bygging av nye skip er et viktig steg i fornyelsen og utviklingen av Eimskip sin flåte.

- Vi har også inngått en avtale med Royal Arctic Line som bygger på vårt langvarige forhold og samarbeid siden 1993. Havneutviklingen i Nuuk, Reykjavik og Tórshavn vil gjøre at større skip nå kan betjene området. Vi tror også at større og bedre skip kan øke samhandelen mellom de arktiske nasjonene, spesielt mellom Island og Grønland der virksomheten nå er begrenset på grunn av manglende frekvens og direkte ruter, sier han.



VOKSER

Eimskip har vokst til et ledende transportselskap i Nord-Atlanteren med forbindelser til en rekke internasjonale markeder. De betjener blant annet USA/Canada, Grønland, Island, Færøyene, Skandinavia og Kontinentet med sine 20 skip. Sist høst kjøpte selskapet norske Nor Lines og har innlemmet den linjetrafikken dette selskapet har i sitt eget nettverk.