Einevikbuen fikk verdens minste sløye- og kappemaskin

M/S "Einevikbuen" med reder Halgeir Brevik har fått montert verdens minste sløye og kappemaskin "Loppa" om bord.

M/S "Einevikbuen" bestilte sløye og kappemaskin fra Havfront under fiskerimessen i Trondheim i høst. Nå er maskinen montert, og det blir maskin nr. seks som kommer i drift. Reder Halgeir Brevik er svært godt fornøyd med prosessen fra bestilling til levering, forteller Havfront.





M/S Einevikbuen er 10,99 m lang sjark bygd av Viknaslippen. Båten er rigget for garnfiske, og driver med fiskeri i Nord Norge og Trøndelagskysten.



TUNG JOBB Mye av fisken som "M/S Einevikbuen" leverer må være sløyd og kappet. Det er entung jobb som må gjøres ombord, og da var Loppa en passende maskin å montere for å forenkle hverdagen. "Einevikbuen" har tidligere sløyd for hånd, en jobb som er svært tung.



Montering ombord ble avtalt noen uker i forveien, slik at slipp og båt var klar for montering. Havfront stilte med 2 montører som fikk montert fundament, maskin og oppstart av maskin i løpet av 3-4 timer.



Fundamentet er utviklet og tegnet av Havfront, slik at maskinen kan ha en vinkel opptil 15 grader. Lav vinkel er ofte brukt på større fisk for å få best mulig kapp av fisken. Høy vinkel blir brukt ved kapping av mindre fisk for å øke effektiviteten slik at fisken glir raskere ut av maskinen selv. Utviklingen av fundament som kan stilles l\ble utført etter innspill fra fiskerne som bruker maskinen hverdag.



Tiden om bord ble også brukt til å gi en god opplæring både i bruk, men også service/vedlikehold av maskinen. Målet er at fiskerne selv skal kunne utføre reparasjoner etter veiledning fra Havfront på mail eller telefon.



GODT FORNØYD Reder Halgeir Brevik uttrykte at han var svært godt fornøyd med jobben servicepersonellet fra Havfront hadde utført.









Havfront sin servicemekaniker i full gang med montering.