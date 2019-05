Energieffektiv kontrakt for Ulmatec Pyro

Ulmatec Pyro skal levere en energieffektiv løsning til Havila Kystruten. Foto:Havila Kystruten.

Ulmatec Pyro skal levere Ulmatec Pyro Waste Energy Management System til de fire nybyggene til Havila Kystruten, forteller Ulmatec i en pressemeldning. Leveransen består av et system som bedre utnytter overskuddsenergien fra motorenes eksos og kjølevann, noe som vil ha en stor effekt i redusert utslipp.



Skipene som er planlagt med LNG-/(hydrogen-) og batteridrift er designet av Havyard Design & Solutions og er under bygging hos spanske H.J. Barreras og tyrkiske Tersan, som bygger to skip hver. Skipene vil være i drift fra 2021.



GRATIS OG UTEN UTSLIPP – Overskuddsenergi er gratis og har null utslipp. Det meste av motorenes overskuddsenergi kan enkelt bli utnyttet ved å identifisere, hente ut og gjenbruke overskuddsvarmen som er i eksos og kjølevann, sier salgssjef Karstein Nygård i Ulmatec Pyro

Ulmatec Pyro introduserte sitt Waste Energy Management System til markedet i 2011 og har siden det levert godt over 100 system til offshore skip, offshore rigger, fiskebåter, isbrytere, forskningsskip, ferger og cruiseskip.



– Cruiseindustrien er svært fokusert på å oppnå ekstrem miljø- og energieffektivitet, som responderer på markedets krav til renere luft og for å bevare verdenshavene og uberørte kystlinjer. Med denne kontrakten har vi fått en gylden mulighet fra Havila Kystruten til å introdusere det fremtidige systemet som tar sikte på å maksimere utnyttelsen av overskuddsenergien og dermed redusere utslippene betraktelig, sier Karstein Nygård.



«GRØNN ENERGI» Waste Energy Management System utnytter "grønn energi" ved varmegjenvinning fra både høytemperatur- (HT), lavtemperatur- (LT) motorkjølesystemer og eksos. Det innovative intelligente og automatiske styringssystemet i kombinasjon med lagring av energi gir lavere driftskostnader, forbedrer energieffektiviteten, og holder installasjonskostnadene nede.



For hver 1000 kW med energi fra drivstoff som leveres til en generator, vil bare rundt 350 kW normalt bli brukt til fremdrift. Minst 600 kW av den produserte energien går tapt gjennom eksos og kjølevann. Med andre ord, bare 35 prosent av energien blir brukt effektivt. Ulmatec Pyro Waste Energy Management System utnytter denne tapte energien til andre applikasjoner.



– Det betyr at opptil 75 prosent av den tilførte energien kan utnyttes, noe som gir en god økonomisk og miljømessig gevinst, konkluderer salgssjef Karstein Nygård ved Ulmatec Pyro.



Ulmatec Pyro Waste Energy Management System