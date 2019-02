Energistyring fra Rolls-Royce til ni Havila-fartøy

Ankerhåndteringsfartøyet Havila Jupiter er et av ni fartøy som nå skal utstyres med energistyringssystemet fra Rolls-Royce. Foto: Havila

Rolls-Royce Commercial Marine har fått en kontrakt med Havila Shipping om å installere sitt Energy Management System (EMS) til ni offshorefartøy; fire ankerhåndterere (AHTS), fire forsyningsfartøy (PSV) og et redningsfartøy (RRV).



EMS-systemet fra Rolls-Royce ble først introdusert i november 2017, som en av flere nye intelligente løsninger for service og overvåking av skip. Siden den tid har løsningen blitt installert på over 50 skip, heter det i en pressemelding.



– Havila var opptatt av at systemet beviselig gir driftsfordeler for flåten, og er enkelt å bruke. Rederiet ønsket at mannskapet skal kunne følge energiforbruket til skipet, uten at det innebærer en ekstra arbeidsbelastning for dem, sier Kristian Kleiveland, salgssjef for Ship Intelligence hos Rolls-Royce.



Havila-skipe er fra før utstyrt med propulsjon og maskineri fra Rolls-Royce.



EMS-systemet gjør at mannskapet om bord kan følge med på hvordan driften av skipet påvirker energiforbruket i sanntid, og dermed kan de også gjøre nødvendige endringer for å bruke mindre energi. Systemet har sensorer som blant annet måler drivstofforbruk i forhold til skipets fart, el-forbruk samt forholdet mellom propellbladenes vridninger og omdreiningshastighet. I tillegg hentes det data fra sensorer på DP-systemet (Dynamisk Posisjonering) for å beregne hvordan eksterne krefter som vind og bølger påvirker skipet.



De rederiene som allerede har installert EMS fra Rolls-Royce på sine fartøy, forteller om årlige drivstoffbesparelser på opptil 20 prosent. Havilas skip vil være i gang med det nye systemet fra 1. mars 2019.