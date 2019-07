Energy Empress fra dåp til Aker BP-jobb

PSV-en Energy Empress ble overlevert 13. mai. Ålesundsrederiet Golden Energy Offshore har nå fått en avtale med Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP, om et 60 dagers oppdrag pluss opsjoner.Søsterskipet Energy Duchess ble levert 27. mai, og er på vei til Norge.– Vi på kontoret i Ålesund er stolte og ydmyke over å få disse nye kvalitetsskipene inn i flåten. Dette særlig på et tidspunkt hvor markedet er ekstremt vanskelig for offshore serviceskip, uttaler adm.dir. Per Ivar Fagervoll i en pressemelding.Skipene ble døpt i Geiranger 28. juni.

– Turen går fra Ålesund til Geiranger med Energy Empress. Etter dåpen er det buss til Hotel Alexandria i Loen, der det er gallamiddag. Det blir rundt 100 gjester, fra både inn- og utland. Det er ikke hver dag det er dåp av offshoreskip lengre, så dette ser vi frem til, fortalte Fagervoll til Maritimt Magasin før dåpen. Han sa seg svært fornøyd med de to fartøyene rederiet har fått levert.

Vurderer NOR

– Ja, dette er to flunkende nye og flotte skip, som vi gleder oss å få ut på markedet. To nye båter av denne typen er stor stas. Det er også viktige bidrag inn mot leverandører og hele det maritime miljøet. Nå vurderer vi også sterkt å ha NOR-flagg på. Da snakker vi fort en 60 norske stillinger om bord båtene, pluss de organisatoriske stillingene som må til, sa Fagervoll.



Det er kinesiske Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment som har bygd skipene, som begge har PX 121 H-design fra Ulstein.