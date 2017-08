Enova støtter Stadyard-skip

Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS sine nybygg, byggenummer 41 og 42 ved Stadyard i Måløy, mottar støtte fra Enova i sin satsing på å ta kystnotgruppa flere steg inn i det grønne skiftet.



Enova støtter de to nybyggene med til sammen 11 160 000 kroner, kommer det frem av en pressemelding fra Stadyard.

Det ble utført et forprosjekt for miljøoptimalisering i forkant av prosjektoppstart hvor man hadde spesielt fokus på skrogoptimalisering, propulsjonsoptimalisering samt realitetsvurderinger av arrangement i forhold til batterihybrid/powershave-løsningen.

Forprosjektet ble gjennomført av Skipskompetanse som designer sammen med rederiene, COWI, Stadyard som byggeverft, Stadt Towing Tank som modelltank og leverandør av CFD-analyser, Elmarin som systemleverandør på elektrosiden og Brunvoll Volda som leverandør av gir, propellanlegg samt thrustere.



Underleverandører

En rekke underleverandører har bidratt til at dette blir kystnotflåtens mest energieffektive fartøy, heter det i pressemelding.

Rapp Marine skal levere elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe. MacGregor Triplex leverer elektrisk nothaler. Ulvesund Elektro leverer elektrisk anlegg med utstrakt bruk av LED-belysning. Verlo leverer varmegjenvinningssystem hvor overskuddsvarme fra motorer blir brukt til bl.a. vannbåren varme. Kuldeteknisk leverer RSW-anlegg med CO2 som kuldemedium.



Med det grønne skiftet i sikte

Et av de viktigste målene for byggeprosjektene er å redusere det totale energiforbruket mest mulig samtidig som man har en tilnærmet normal drift av båtene.



– For rederiene Brødrene Bakken og Oddvar Nes har dette med det grønne skiftet vært et siktemål gjennom hele prosessen frem til kontrahering. Samarbeidet mellom rederiene har muliggjort dette, da vi hver for oss ikke er spesielt store rederi, men med forente krefter har greid å gjennomføre et forprosjekt der mange steiner er snudd for å finne de beste løsningene. Det har i denne prosessen vært svært gledelig å oppdage at miljøet rundt Måløy har en slik skaperkraft innen skipsdesign og uttesting av skrog. Likeens at leverandører som Brunvoll Volda, Rapp Marine, Elmarin, Triplex og Kuldeteknisk, bedrifter som er spredd langs hele kysten, har teknologi som møter kravene som det grønne skiftet innebærer. Den endelige bekreftelse på prosjektets kvalitet fikk vi da Enova valgte å gi støtte til byggingen av disse to båtene, sier Kjell Bjørnar Bakken på vegne av rederiene.

2018 og 2019

Bygg nr. 42 Støttfjord skal leveres til Brødrene Bakken AS i Bodø i desember 2018 mens bygg nr. 41 Trondskjær skal leveres til Oddvar Nes AS i Botnhamn i mars 2019.

Fartøyene får følgende hoveddata:

Lengde o.a.: 39,70 m

Lengde p.p.: 34,95 m

Bredde: 9,80 m

Dybde til hoveddekk: 3,75 m

Innredning for 11 personer i 7 lugarer

RSW-tanker: 425 m3

Brennolje: 80 m3

Bruttotonnasje: 499