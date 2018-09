Equinor med Knutsen-kontrakter

Oljeproduksjonen fra den nyervervede andelen på 25 prosent i oljefeltet Roncador i Brasil skal lastes og transporteres av skytteltankskip. Equinor har nå inngått kontrakter for to nybygde skytteltankskip med rederiet Knutsen NYK Offshore Tankers AS (Knutsen). Tankskipene skal bygges ved Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea.



Det skriver Equinor på sine nettsider.

Med oppkjøp av andelen i Roncador-feltet, det tredje største produserende feltet i Brasil, økes Equinors egenproduksjon i Brasil til om lag 100.000 foe per dag, en økning på om lag 60.000 foe per dag. De nybygde skytteltankskipene sikrer en pålitelig og robust løsning for transport av egenproduksjonen fra feltet.

Råoljen vil bli overført til konvensjonelle tankskip og solgt til kunder over hele verden.



Fartøyene er konstruert for operasjoner i brasiliansk farvann og optimalisert for det tiltenkte handelsmønsteret. Fartøyene blir tatt i bruk i 2020, og oppfyller alle krav til lasting på brasiliansk sokkel.



– Vi har nå sikret den langsiktige løsningen for å hente ut Roncador-oljen, sier Kjetil Johnsen, leder for Shipping i Equinor, til selskapets nettsider.

– Med disse moderne og drivstoffeffektive fartøyene transporterer vi råolje på sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Vi er glade for å inngå denne kontrakten med Knutsen, som har omfattende erfaring fra tankskipsvirksomhet i Brasil.