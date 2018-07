Equinor med plan for historisk lønnsomt prosjekt

Troll-feltet skal utvides i et multimilliarders prosjekt. Det skal investeres 7,8 milliarder på videreutviklingen av gasskjempen på norsk sokkel.



Equinor og partnerne i Troll-lisensen leverer 3. juni en plan for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet.

– Tredje fase i Troll-utviklingen realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, har en balansepris på under 10 dollar fatet og en CO2-intensitet på 0,1 kilo per fat. Dette er trolig et av de mest lønnsomme og robuste prosjektet vi har hatt i selskapets historie, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.



Levetiden til Troll-feltet vil med dette bli forlenget til utover 2050.



Driften av Troll har skapt store verdier for det norske samfunnet. Siden produksjonsoppstart i 1995 har Troll-feltet generert inntekter på anslagsvis 1400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag. I fremtiden anslår Equinor at Troll vil skape enda større verdier.

Milliardkontrakter

Utviklingen av Troll-feltet har også vært viktig i utviklingen av olje og gassindustrien spesielt i Norge. Utbyggingen av Troll fase 3 vil gi en høy andel verdiskapingen i Norge, anslått til ca. 70 prosent.

Equinor melder at de 3. juni signerer kontrakter innenfor marine installasjoner og undervannsutstyr for totalt anslagsvis 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og Deep Ocean.

Tidligere i år har partnerskapet tildelt kontrakter for undervannsutstyr og bygging av en ny prosessmodul på Troll A plattformen til Aker Solutions.