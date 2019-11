Equinor tildeler kontrakter for 3,3 milliarder

På vegne av rettighetshaverne i Gullfaks og Snorre-feltene signerer Equinor kontrakter for en samlet verdi på cirka 3,3 milliarder kroner torsdag, i forbindelse med utbyggingen av vindparken Hywind Tampen.



Kontraktene går til Kværner AS, Siemens Gamesa Renewable Energy AS, JDR Cable System Ltd og Subsea 7 AS, melder Equinor på sin hjemmeside.



– Signering av fem store kontrakter er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere pionerprosjektet Hywind Tampen. Kontraktene er vunnet i internasjonal konkurranse og viser at olje- og gassindustrien også er konkurransedyktig innen fornybarprosjekter. De tildelte kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.



Skrogene skal designes og bygges av Kværner, som med denne kontrakten igjen vil benytte sin betongkompetanse på norsk sokkel. Skrogene skal bygges ved Kværners verft på Stord og på Dommersnes i Vindafjord kommune.



Fabrikasjon av vindturbinene er tildelt Siemens Gamesa, og vil foregå ved flere lokasjoner i Europa før de transporteres til Wergeland Base i Gulen i Sogn og Fjordane, hvor de skal sammenstilles.



De elektriske kablene skal leveres av JDR Cable System Ltd som skal fabrikkere dem i Hartlepool i Storbritannia. Subsea 7 AS skal stå for installasjon av elektriske kabler og oppkobling til Snorre- og Gullfaks-plattformene. Equinor vil, som operatør, være ansvarlige for drift og vedlikehold av vindparken. Vindturbin-vedlikeholdet vil gjennomføres av Siemens Gamesas norske serviceorganisasjon.



Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Utslippene fra Gullfaks- og Snorre-feltene skal reduseres med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.



Investeringen i Hywind Tampen-prosjektet vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av plan for utbygging og drift. Oppstart av vindparken planlegges i slutten av 2022, ifølge Equinor.