Equinor vant kontrakt for verdens største havvindpark

Britiske myndigheter kunngjorde 20. september, at Equinor og SSE er tildelt kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Dette blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem.Vindparken Dogger Bank vil bestå av tre prosjekter; Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A. Balanseprisene for prosjektene vil være 39,650 britiske pund per MWh for Creyke Beck A og 41,611 britiske pund per MWh for Creyke Beck B og Teesside A (i reelle 2012-priser).– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap. En full utbygging av Dogger Bank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Dogger Bank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding Dogger Bank-prosjektene anslås å utløse samlede investeringer på om lag 9 milliarder britiske pund i tidsrommet 2020 til 2026.Joint venture-selskapet bestående av Equinor og SSE vil søke om “non-recourse”- prosjekt finansiering for Dogger Bank-utbyggingen. En initiell sondering blant potensielle långivere har vist en svært sterk interesse for britiske havvindprosjekter.Partnerne planlegger endelig investeringsbeslutning for det første prosjektet i løpet av 2020 og kraftgenerering planlegges for 2023. Videre faser av Dogger Bank vil bli utviklet deretter.Partnerskapet (JV) har valgt SSE som operatør for prosjektets byggefase og Equinor som operatør for driftsfasen av vindparken. Begge selskaper vil ha personell utplassert i begge faser.