Etablerer plattform for å simulere nye skip

DNV GL, Rolls-Royce, NTNU og Sintef Ocean har signert en intensjonsavtale om å etablere en digital plattform med åpen kildekode som skal brukes i utvikling av nye skip.

Målet med prosjektet er å kunne simulere komplette skip, med alt det som hører til av avansert utstyr og systemer, inkludert interaksjonen mellom dem. Plattformen muliggjør utviklingen av såkalte «digitale tvillinger» - en digital kopi av et reelt skip, inkludert alle systemer, som samkjører all tilgjenglig informasjon om skipet i en virtuell verden. På denne måten kan alle aspekter ved skipet utforskes gjennom et digitalt grensesnitt, og det blir mulig å evaluere skipets sikkerhet, system og ytelse både før bygging og gjennom hele livssyklusen.

– Plattformen vil gjøre det mulig for oss å utvikle digitale tvillinger av reelle skip som kan brukes som basis for å designe, bygge, verifisere og drifte nye konsepter og ny teknologi, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce, i en pressemelding.



– Vi går inn i en ny epoke med økende bruk av IT-teknologi innen shipping. Digitalisering av informasjonsflyten vil ha en positiv innvirkning på sikkerhet og miljø. Ved å gjenskape skip og skipsteknologi virtuelt, kan nye ideer og ny teknologi realiseres raskere enn før. En simuleringsplattform som denne kan danne grunnlag for fremtidige klassetjenester, sier Remi Eriksen, Group President og CEO i DNV GL.

Tilgjengelig for mange

Langt flere enn de fire som har signert avtalen skal kunne bruke det nye simuleringsverktøyet. Plattformen skal fungere som et bibliotek over ulike skipskonsepter, der noen vil være åpent tilgjengelig, mens andre tilhører lukkede prosjekter.

Målet er å gjøre bruk av åpen kildekode, slik at skipsdesignere, utstyrsleverandører, verft, rederier, skipsoperatører, forskere og studenter skal kunne jobbe sammen om å skape nye innovasjoner i et simuleringsmiljø.

De fire partene i samarbeidet vil danne en styringsgruppe som skal følge utviklingen av selve systemet, samt hvordan løsningen skal rulles ut. Målet er å starte utviklingen av plattformen så snart som mulig.