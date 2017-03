Færre skipsulykker i 2016

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

2016 karakteriseres ved en nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase sammenlignet med fjoråret. Vi må tilbake til 2009 før vi finner et år med færre skipsulykker enn 2016, mens antallet personulykker ikke har vært så lavt siden 1988/1989.



Det kommer frem av en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.



I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 446 ulykker, mot 499 i 2015. Tilsvarende har direktoratet registrert syv dødsfall, og 16 forlis i 2016, mot henholdsvis ni dødsfall og 22 forlis i 2015.



– Det er positivt at tallet på ulykker går ned totalt, og det jobbes godt med dette i både næringen og direktoratet. Gode rutiner for sikker drift reduserer risikoen for ulykker, og vi i Sjøfartsdirektoratet har valgt sikkerhetsstyring som vårt fokusområde for 2017. Vi håper det arbeidet vil ha en positiv effekt på ulykkesstatistikken videre, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i pressemeldingen.



Dessverre er det en økning i antall omkomne på mindre fiskefartøy. Fem av i alt syv dødsfall har skjedd på fiskefartøy under 15 meter i 2016, mot bare én hendelse i 2015.



– Fiskefartøy er en fartøygruppe hvor vi historisk sett har hatt mange dødsulykker, og vi har stort fokus på ulykkesforebyggende arbeid rettet mot fiskeflåten. Målet er at alle fiskere skal komme seg trygt hjem, sier Akselsen.



Skipsulykker

Når det gjelder ulykkesbildet for næringsfartøy, ble det registrert 211 personulykker og 235 skipsulykker i 2016.



Grunnstøtinger og kontaktskader utgjør en stor andel av skipsulykkene. Av de i alt 235 skipsulykkene i 2016 utgjør grunnstøtinger omlag 42 prosent, mens kontaktskader utgjør omlag 15 prosent. Den tredje mest hyppige skipsulykketypen i 2016 er brann, med omlag 11 prosent av hendelsene. Sammenlignet med 2015 har andelen grunnstøtinger økt noe, mens andelen kontaktskader har blitt redusert.



De 235 skipsulykkene har medført til sammen 248 fartøyskader. Grunnen til at antallet fartøyskader er høyere enn antallet ulykker er fordi noen ulykkestyper (f.eks. kollisjoner) medfører skader på mer enn ett fartøy.



Personskader

I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 232 personskader, hvorav 18 stammer fra skipsulykker, mens de resterende 214 stammer fra arbeids og personulykker. Dette er en nedgang på omlag 30 skader, sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene.



Av de i alt 232 personskadene utgjør omlag 41 prosent støt eller klemskader, mens 33 prosent utgjør fall om bord. I 2016 har vi registrert i alt seks fall til sjø hendelser, hvorav fem av disse skjedde på fiskefartøy, mens den siste hendelsen skjedde på et lasteskip.



Av de 232 personskadene medførte syv dødsfall. Dette er en nedgang på to omkomne sammenlignet med 2015. De syv dødsfallene skyldes fem tilfeller av fall til sjø, og ett tilfelle av fall om bord. Det siste dødsfallet skjedde i forbindelse med et forlis, hvor hendelsesforløpet fortsatt er uavklart.



Seks av de i alt syv dødsfallene skjedde på fiskefartøy. Det siste dødsfallet skjedde på et lasteskip. Alle fiskefartøyene var norskregistrerte, og alle de omkomne ombord på disse var norske statsborgere. Lasteskipet var registrert i Antigua og Barbuda, og personen som omkom her var filippinsk statsborger.



Færre forlis

Det er en nedgang i antall forlis sammenlignet med 2015. Mens det i 2015 var registrert 22 forlis, ble det i 2016 registrert 16 slike hendelser. Den siste femårsperioden har det i snitt skjedd 15 forlis i året.



Blant forlisene i 2016 har vi ett passasjerskip, fem lasteskip, og ti fiskefartøy. Tolv av fartøyene var under 15 meter, mens de resterende fire var over 15 meter. Direktoratet har registrert en dødsulykke som følge av forlis i 2016. Dette gjaldt fiskebåten Kristine som forliste i Reisafjorden i Nord-Troms.