Får høythengende godkjennelse

Som verdens første gangveileverandør har Uptime International oppnådd TRL7 godkjennelse av Statoil, kommer det frem av en pressemelding.



TRL 7(Technology Readiness Level 7) er Statoil sitt høyeste kvalifiseringsnivå for bruk av teknisk utstyr der nivå 7 på godt norsk betyr proven technology. Med andre ord oppnås nivå 7 på utstyr som har vært brukt over tid og vist forhåndsdefinert grad av ytelse, sikkerhet og pålitelighet lenge nok til å avsløre eventuelle tidsrelaterte effekter. TRL 7-godkjennelsen ble oppnådd med Uptime 23,4m aktivt bevegelseskompensert gangvei.



Denne gangveien er montert på Island Offshore-fartøyet Island Crown, mens de jobbet på Statoil sin nye ubemannede brønnhode plattform ”Oseberg H”, som er en del av utvidelsen og oppgradering av feltet ”Oseberg Vestflanken 2”.

Bruk av ubemannede brønnhode plattformer er helt nytt på den norske kontinentalsokkelen, i følge pressemeldingen.

Island offshore startet arbeidet på Oseberg H i August 2017 og fulførte arbeidet som ga TRL7 godkjennelsen i oktober 2017. Under arbeidet var Island Crown tilkoblet med Uptime gangveien kontinuerlig for åpen tilkomst og sikker rømningsvei om evakuering skulle være nødvendig for teknisk personell.